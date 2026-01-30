Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Нижегородской телебашне зажгли праздничную подсветку к юбилею ННГУ

На медиафасаде бегущей строкой транслировали фразы «Университет Лобачевского: великое прошлое — смелое будущее» и «110 лет ННГУ».

Источник: пресс-служба ННГУ

Сегодня, 30 января, тематическую подсветку включили на телебашне РТРС в честь 110-летия «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского». Об этом сообщает пресс-служба филиала «Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра».

Основной темой праздничного светового оформления стала официальная символика ННГУ. Так, грани 196-метровой телебашни окрасил темно-синий цвет, а поверх них возникли динамические логотипы вуза.

Директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко отмечает, что ученые ННГУ внесли большой вклад в развитие отечественной и мировой науки. Во-многом, Университет Лобачевского был пионером. Например, именно там в 1945 году открыли первый в стране радиофизический факультет.

В будущем, его выпускники стали золотым кадровым фондом нижегородских НИИ, предприятий отрасли связи и радиоэлектронной промышленности. Многие сотрудники радиотелецентра также окончили ННГУ. А всего с момента основания ННГУ выпустил около 200 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых известные ученые, педагоги, конструкторы, герои Социалистического труда, лауреаты государственных и международных премий, академики РАН.