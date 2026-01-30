На Нижегородской телебашне зажгли праздничную подсветку к юбилею ННГУ

Сегодня, 30 января, тематическую подсветку включили на телебашне РТРС в честь 110-летия «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского». Об этом сообщает пресс-служба филиала «Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра».
Основной темой праздничного светового оформления стала официальная символика ННГУ. Так, грани 196-метровой телебашни окрасил темно-синий цвет, а поверх них возникли динамические логотипы вуза.
Директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко отмечает, что ученые ННГУ внесли большой вклад в развитие отечественной и мировой науки. Во-многом, Университет Лобачевского был пионером. Например, именно там в 1945 году открыли первый в стране радиофизический факультет.
В будущем, его выпускники стали золотым кадровым фондом нижегородских НИИ, предприятий отрасли связи и радиоэлектронной промышленности. Многие сотрудники радиотелецентра также окончили ННГУ. А всего с момента основания ННГУ выпустил около 200 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых известные ученые, педагоги, конструкторы, герои Социалистического труда, лауреаты государственных и международных премий, академики РАН.