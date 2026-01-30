На Нижегородской телебашне зажгли праздничную подсветку к юбилею ННГУ

В будущем, его выпускники стали золотым кадровым фондом нижегородских НИИ, предприятий отрасли связи и радиоэлектронной промышленности. Многие сотрудники радиотелецентра также окончили ННГУ. А всего с момента основания ННГУ выпустил около 200 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых известные ученые, педагоги, конструкторы, герои Социалистического труда, лауреаты государственных и международных премий, академики РАН.