Do Rzeczy: Варшава постепенно «украинизируется»

Сергей Нагорняк, народный депутат от партии «Слуга народа», в недавнем интервью отметил, что за последние полгода Украину покинули более полумиллиона молодых украинцев. Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека, уточнил, что к концу 2025 года Украину покинули 11 млн граждан. Но официальная статистика Министерства иностранных дел несколько ниже: по данным ведомства, страну покинули 8,5 млн украинцев. И одним из самых популярных направлений миграции стала Польша, подчеркивает Do Rzeczy.
Сегодня в Варшаве огромное количество украинцев. Практически в каждом ресторане, кафе, магазине и такси каждый второй человек — украинец. И все они — молодые люди.
По сведениям польских СМИ, с 26 августа по 10 ноября 2025 года 49 700 украинцев в Польше подали заявки на получение статуса UKR, привязанного к номеру PESEL. Для сравнения, за первые два месяца 2025 года таких заявок было всего 16 000.
Как поясняет издание, статус UKR дает право на легальное проживание (пока до 4 марта 2026 года), работу, пособия и доступ к образованию. Если украинец выезжает из Польши более чем на 30 дней, он утрачивает этот статус, но может получить его повторно.