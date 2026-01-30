Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко озвучил зимний бьюти-лайфхак для белорусских женщин

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что самый лучший «мед для красоты — это лопата в руки и чистый снег».

Источник: Sputnik.by

Белорусский лидер сегодня посетил ОАО «Планар», ознакомился с его продукцией, а потом пообщался с коллективом предприятия. Среди вопросов, которые задавали белорусскому лидеру, был и про Год женщины. Его задала сотрудница предприятия по имени Ольга. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал Пул Первого.

«Вот вы, Оля, и другие молодые девушки, особенно женщины в целом, вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то, тело медом обмазываете, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистый снег», — сказал глава государства.

Лукашенко заверил, что это самое лучшее средство для молодости и красоты.

«Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми. Желанными для нас, мужиков. Но я очень рад, что вы гордитесь тем, что у нас Год женщины», — добавил глава государства.

Президент также рассказал, что сам с удовольствие чистит снег, особенно в такую снежную и морозную погоду, как этой зимой в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше