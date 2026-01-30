Лукашенко озвучил зимний бьюти-лайфхак для белорусских женщин

Белорусский лидер сегодня посетил ОАО «Планар», ознакомился с его продукцией, а потом пообщался с коллективом предприятия. Среди вопросов, которые задавали белорусскому лидеру, был и про Год женщины. Его задала сотрудница предприятия по имени Ольга. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал Пул Первого.
«Вот вы, Оля, и другие молодые девушки, особенно женщины в целом, вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то, тело медом обмазываете, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистый снег», — сказал глава государства.
Лукашенко заверил, что это самое лучшее средство для молодости и красоты.
«Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми. Желанными для нас, мужиков. Но я очень рад, что вы гордитесь тем, что у нас Год женщины», — добавил глава государства.
Президент также рассказал, что сам с удовольствие чистит снег, особенно в такую снежную и морозную погоду, как этой зимой в Беларуси.