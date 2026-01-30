Лукашенко озвучил зимний бьюти-лайфхак для белорусских женщин

«Вот вы, Оля, и другие молодые девушки, особенно женщины в целом, вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу на лицо, еще куда-то, тело медом обмазываете, если кто-то в парилку идет, и так далее. Я же это понимаю, знаю. Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистый снег», — сказал глава государства.