Минюст внес несколько проектов в реестр иноагентов

По данным министерства интернет-проект «Швейцария для всех»* принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о решениях власти России и выступал против СВО. При этом руководство проектом осуществляется из-за границы.