Минюст внес несколько проектов в реестр иноагентов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Проекты «MISRA»*, «Дозор в Волгограде»*, а также интернет-проект «Швейцария для всех»* и медиапроект «Новая вкладка»* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.
«Тридцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… интернет-проект “Швейцария для всех”, медиапроект “Новая вкладка”, проект “Дозор в Волгограде”, а также проект “MISRA”/»МИСРА ТВ", — говорится в сообщении.
По данным министерства интернет-проект «Швейцария для всех»* принимал участие в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о решениях власти России и выступал против СВО. При этом руководство проектом осуществляется из-за границы.
Медиапроект «Новая вкладка»* распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО и принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, отмечает ведомство.
Проект «Дозор в Волгограде»* участвовал в распространении материалов иноагентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в РФ. Кроме того, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Создатель и авторы проекта проживают за пределами РФ.
Проект «MISRA»*/ «МИСРА ТВ»* распространял недостоверную информацию о действиях власти Российской Федерации, а также о ВС РФ. Выступал против СВО и распространял материалы нежелательной в РФ организации. Кроме того, руководители проекта проживают за пределами России.
* Организация выполняет функции иноагента в России.