Норма была превышена более чем в 4 раза: в уфимском воздухе обнаружили опасные вещества

Вчера, 29 января, в Уфе качество атмосферного воздуха было оценено как неудовлетворительное, уровень загрязнения признан повышенным. По данным Башгидрометцентра, основной причиной стало значительное превышение концентрации изопропилбензола.
На посту наблюдений по улице Ульяновых, 57 в 19:00 концентрация этого вещества превысила предельно допустимую норму в 4,2 раза. Одновременно на станции контроля по проспекту Октября изопропилбензол превысил норму в 3,6 раза, а ксилол — в 1,6 раза.
По словам специалистов, изопропилбензол влияет на центральную нервную систему, обладает наркотическим эффектом, а при высоких концентрациях может вызывать головную боль, головокружение и сонливость. Длительное воздействие поражает кроветворные органы и печень, раздражает слизистые глаз и дыхательных путей.
Пары ксилолов также раздражают слизистые и кожу, воздействуют на нервную систему, вызывая головную боль, тошноту и нарушение координации, а при хроническом отравлении могут поражать кроветворную систему и органы пищеварения.
