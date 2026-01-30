В Москве увеличили скидку на покупку билета «Единый» в «МультиТранспорте»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы увеличил скидку на покупку «Единого» в сервисе «МультиТранспорт», сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Еще выгоднее: мы увеличили скидку на покупку “Единого” в “МультиТранспорте”. Теперь безлимитные абонементы на городской транспорт, включая регулярный речной электротранспорт, в сервисе “МультиТранспорт” стоят: “Единый” с зоной “Центральная” 3 147 рублей — минус 313 рублей, “Единый” с зоной “Пригород” — 4 194 рублей — минус 256 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в холодный сезон к тарифу можно добавить от 10 до 40 промокодов для поездок в течение 30 дней на такси от или до станций метро, МЦК и МЦД.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы предлагаем пассажирам самые удобные платежные решения. “МультиТранспорт” предоставляет возможность совершать бесшовные пересадки при поездках на различных видах транспорта. А оплата абонемента в приложении “Метро Москвы” занимает менее одной минуты. Всего с помощью этого сервиса пассажиры совершили уже более 880 тысяч поездок. В прошлом году их число выросло на 10% относительно 2024 года», — сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.