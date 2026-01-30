В Москве увеличили скидку на покупку билета «Единый» в «МультиТранспорте»

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы предлагаем пассажирам самые удобные платежные решения. “МультиТранспорт” предоставляет возможность совершать бесшовные пересадки при поездках на различных видах транспорта. А оплата абонемента в приложении “Метро Москвы” занимает менее одной минуты. Всего с помощью этого сервиса пассажиры совершили уже более 880 тысяч поездок. В прошлом году их число выросло на 10% относительно 2024 года», — сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.