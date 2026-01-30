Ричмонд
После порыва теплосети в Волгодонске возбудили уголовное дело

Следователи завели дело после отключения тепла в жилых домах и соцобъектах Волгодонска.

Источник: Комсомольская правда

После порыва теплосети в Волгодонске и отключения тепла в домах возбудили уголовное дело. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, 28 января 2026 года из-за «ненадлежащего содержания» участка теплосети внутриквартального трубопровода на пересечении проспекта Мира и улицы Маршала Кошевого произошел прорыв, остановивший циркуляцию горчей воды и отопления. Под отключение попали не только жилые дома, но и соцсобъекты.

— Выясняются обстоятельства произошедшего, а также причастные к случившемуся. В рамках следствия изымается документация в администрации города и в ресурсоснабжающей организации, — прокомментировали в СК.

Дело находится на контроле в следственном управлении.

