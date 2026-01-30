После порыва теплосети в Волгодонске возбудили уголовное дело

По данным следствия, 28 января 2026 года из-за «ненадлежащего содержания» участка теплосети внутриквартального трубопровода на пересечении проспекта Мира и улицы Маршала Кошевого произошел прорыв, остановивший циркуляцию горчей воды и отопления. Под отключение попали не только жилые дома, но и соцсобъекты.