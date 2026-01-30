«Ложные солнца» можно будет увидеть в выходные

«Почему синоптики так уверены в этом прогнозе? Потому что расчеты показывают: из-за холодов в нижних слоях атмосферы сложатся оптимальные условия для образования небольших кристаллов льда в виде тонких шестиугольных шайб. В спокойном воздухе такие кристаллы будут довольно медленно падать плашмя. Небольшая часть света отражается от их горизонтальных граней и формирует вертикальные световые столбы. Такие столбы особенно хорошо видны на ночном небе над уличными фонарями», — пояснил Селиверстов.