«Ложные солнца» можно будет увидеть в выходные

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Светящиеся пятна вокруг солнца, называемые «ложными солнцами», могут наблюдаться в выходные в Московском регионе из-за формирования в нижних слоях атмосферы кристаллов льда в виде шестиугольных шайб, отражающих и преломляющих свет. Об этом сообщил ТАСС кандидат педагогических наук Алексей Селиверстов, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Синоптики сообщили о возможности наблюдения в ближайшие дни «ложных солнц» или паргелия в Москве и Подмосковье, напомнил он. Они представляют собой яркие светящиеся пятна рядом со светилом.
«Почему синоптики так уверены в этом прогнозе? Потому что расчеты показывают: из-за холодов в нижних слоях атмосферы сложатся оптимальные условия для образования небольших кристаллов льда в виде тонких шестиугольных шайб. В спокойном воздухе такие кристаллы будут довольно медленно падать плашмя. Небольшая часть света отражается от их горизонтальных граней и формирует вертикальные световые столбы. Такие столбы особенно хорошо видны на ночном небе над уличными фонарями», — пояснил Селиверстов.
Он отметил, что кристаллы- «шайбы» преломляют свет, который отражается внутри них от коротких вертикальных граней, что напоминает игру света в ограненных бриллиантах или подвесках хрустальной люстры.
«Отражение и преломление света, работая вместе, заставляют выходящие из кристалла лучи играть разными цветами спектра. Чем ниже наше светило над горизонтом — тем лучше видны его “спутники”. Кстати, ночью похожие компаньоны могут быть и у Луны», — заключил физик.