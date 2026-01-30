Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых возобновлены

В Красноярском крае по поручению следователя возобновились активные поиски семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, которые пропали во время туристического похода в тайгу в конце сентября 2025 года. Спасатели и волонтеры считают, что выжить в суровых условиях тайги без укрытия и провизии невозможно. В региональной поисковой организации рассказали, к какой версии склоняются.
В Красноярском крае возобновились поиски Сергея и Ирины Усольцевых и их дочери Арины, пропавших в тайге в октябре 2025 года. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
«30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — говорится в сообщении организации в Telegram.
~Поиски Усольцевых были возобновлены по поручению ведущего дело следователя~, сообщило РИА Новости со ссылкой на краевое управление следственного комитета.
В рамках возобновления поисков пропавшей семьи будут допрошены жители поселка Кутурчин, уточнили ТАСС в СК.
«[Спасатели] поехали на очередные поиски семьи Усольцевых. Также будут допрошены жители поселка Кутурчин», — приводит сообщение агентство.
Основная версия.
Руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт заявила, что наиболее вероятной версией исчезновения семьи является несчастный случай.
Она пояснила, что в местности, где пропали Усольцевы, очень сложные условия — например, погода может резко измениться за несколько часов.
«~Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай~», — сказала РИА Новости глава «ПримПоиска».
Вульферт также усомнилась в том, что Усольцевы могут скрываться в тайге.
«В тайге есть непредвиденные ситуации. Можно подготовиться, допустим, привезти туда продуктов, накупить их в большом количестве и постоянно туда перевозить. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие тоже рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и так далее. Но это же не город — еда заканчивается. Плюс в семье маленький ребенок и собака», — отметила она.
Спасатель и альпинист Денис Киселев в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что Усольцевы ~не смогли бы выжить в тайге без специально оборудованного укрытия и провизии более четырех месяцев, которые прошли с их исчезновения~.
«Без надежного укрытия, зимовья или помощи [Усольцевым] извне, если просто лес, то выжить на подножном корме в течение длительного времени невозможно. Конечно [они могли выйти к людям], но не за четыре месяца. За месяц человек может пройти сотни километров, можно было пол-Сибири прошагать», — приводит его слова издание.
Неразгаданное исчезновение.
28 сентября семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой корги отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. В поисковой операции участвовали более 1,5 тыс человек, активная фаза поисков была завершена 12 октября.
Из-за ряда непроясненных обстоятельств дела, на протяжении последних месяцев в СМИ и соцсетях ~выдвигались различные версии пропажи Усольцевых, от нападения маньяка до инсценировки исчезновения с последующим побегом~.
Так, в их автомобиле не было необходимого для такого похода туристического снаряжения, а свидетели из числа жителей района, которые видели Усольцевых последними, утверждали, что члены семьи были одеты не по сезону легко и ушли не в том направлении, где потом их искали. Мобильный телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения — сигнал был зафиксирован примерно в семи километрах от Кутурчина.
При этом сотрудники СК РФ и участвующие в поисках волонтеры утверждают, что за время операции были проверены все направления, а не только район Буратинки.
Ранее в 2019 году в этом же районе пропал кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, что дало повод говорить о том, что Усольцевы могли стать жертвами действующего в этом районе преступника.
В свою очередь, различные Telegram-каналы и СМИ утверждали, что Усольцевы якобы инсценировали исчезновение с целью побега из РФ, и их якобы видели российские туристы в разных странах Юго-Восточной Азии.
Однако ~все эти версии впоследствии были признаны несостоятельными~.