BMW сгорел под Пружанами, когда автомастер чинил печку и стеклоочиститель

Так, владелец «БМВ» пригнал индивидуальному предпринимателю на ремонт свою машину с жалобой на неисправность печки и стеклоочистителя. Специалист сказал, что успел «прозвонить» провода, а аккумулятор оставался подключенным к электросети иномарки. Еще спустя два дня, придя в гараж, мастер увидел, что в ремонтируемом авто произошло возгорание, огонь повредил панель приборов и салон легковушки.