На ремонт дорог в Ростовской области направят свыше 33 миллиардов рублей

Власти Ростовской области утвердили планы развития дорожной сети на 2026 год. В донском правительстве сообщили, что на это будет направлено более 33 миллиардов рублей.
Эти средства позволят привести в нормативное состояние 354 автомобильные дороги регионального и местного значения. Общая протяженность отремонтированных участков составит почти 790 километров.
Как отметили в правительстве, в 2025 году было успешно отремонтировано более 900 километров дорог.
Особое внимание в планах на текущий год уделяется объектам, влияющим на транспортную доступность. В их числе — строительство автодороги «Орбитальная-2» для жителей ростовского микрорайона Суворовского и реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск.
