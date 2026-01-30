Ричмонд
На ремонт дорог в Ростовской области направят свыше 33 миллиардов рублей

В 2026 году в Ростовской области планируют отремонтировать почти 790 км дорог.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области утвердили планы развития дорожной сети на 2026 год. В донском правительстве сообщили, что на это будет направлено более 33 миллиардов рублей.

Эти средства позволят привести в нормативное состояние 354 автомобильные дороги регионального и местного значения. Общая протяженность отремонтированных участков составит почти 790 километров.

Как отметили в правительстве, в 2025 году было успешно отремонтировано более 900 километров дорог.

Особое внимание в планах на текущий год уделяется объектам, влияющим на транспортную доступность. В их числе — строительство автодороги «Орбитальная-2» для жителей ростовского микрорайона Суворовского и реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск.

