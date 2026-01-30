Материнский капитал в Башкирии в 2026 году: его размер увеличится уже с 1 февраля

Отделение Социального фонда России по Башкирии с 1 февраля 2026 года проведет индексацию материнского капитала на 5,6%. Повышение коснется всех семей, которые полностью или частично сохранили средства сертификата.
После индексации базовый размер выплаты составит 728 921 рубль 90 копеек. Эта сумма положена семьям с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 1 января 2020 года, а также семьям с двумя детьми, если они появились с 2007 по 2019-й.
Если второй или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020-го, и право на капитал появилось впервые, размер выплаты увеличивается до 963 243 рублей 17 копеек. Также при рождении второго ребенка полагается доплата в размере 234 321 рубля 27 копеек.
Индексации подлежит и остаток неизрасходованных средств. Например, если после частичного использования на счету оставалось 200 тысяч рублей, эта сумма будет увеличена на 5,6% до 211 200 рублей.
Напомним, материнский капитал предоставляется родителям — гражданам России, чей ребенок также является гражданином РФ по рождению. Сертификат оформляется автоматически, в беззаявительном порядке, а актуальный размер средств можно проверить в личном кабинете на портале Госуслуг.
Средства капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до 3 лет, социальную адаптацию детей-инвалидов или на накопительную пенсию владельца сертификата. Остаток средств менее 10 тысяч рублей можно получить единовременной выплатой.
Заявления о распоряжении средствами принимаются на портале Госуслуг, в клиентских службах Социального фонда Башкирии и в центрах «Мои документы» (МФЦ).
