Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Растворитель сильнее, чем глупые люди»: Житель Кишинева по собственной инициативе удалил надписи вандалов с памятника Ленину

Какие бы «хорошие времена ни были», всегда найдутся люди, готовые бороться с отречением от истории, злом и несправедливостью [видео]

Источник: Комсомольская правда

Неравнодушный кишиневец, проживающий рядом с памятником Владимиру Ленину, оскверненным неизвестными, узнав из новостей о вандализме, пришел очищать монумент от свастики и надписей.

«Растворитель сильнее, чем глупые люди», — прокомментировал свой поступок мужчина.

Радует, что какие бы «хорошие времена ни были», всегда найдутся люди, готовые бороться с отречением от истории, злом и несправедливостью.

А учитывая мнение главы Минкульта Жардана о том, что советские монументы должны быть снесены или перенесены и даже несмотря на открытое уголовное дело по факту вандализма, искать отличившихся даже пытаться не будут.

Напомним, что неизвестные лица нанесли на монумент свастику и написали краской «Basarabia e Romania».

А рядом с именем Ленина написали слово «Gunoi» («Мусор»).

Ранее министр культуры Кристиан Жардан заявил, что многие советские монументы в Молдове «не имеют никакого отношения к нашей истории, ну или к нашей настоящей истории» и должны быть снесены или перенесены, среди них памятник Владимиру Ленину, Григорию Котовскому и Сергею Лазо в Кишинёве", пообещав сосредоточиться на этой задаче.