«Растворитель сильнее, чем глупые люди»: Житель Кишинева по собственной инициативе удалил надписи вандалов с памятника Ленину

Неравнодушный кишиневец, проживающий рядом с памятником Владимиру Ленину, оскверненным неизвестными, узнав из новостей о вандализме, пришел очищать монумент от свастики и надписей.
«Растворитель сильнее, чем глупые люди», — прокомментировал свой поступок мужчина.
Радует, что какие бы «хорошие времена ни были», всегда найдутся люди, готовые бороться с отречением от истории, злом и несправедливостью.
А учитывая мнение главы Минкульта Жардана о том, что советские монументы должны быть снесены или перенесены и даже несмотря на открытое уголовное дело по факту вандализма, искать отличившихся даже пытаться не будут.
Напомним, что неизвестные лица нанесли на монумент свастику и написали краской «Basarabia e Romania».
А рядом с именем Ленина написали слово «Gunoi» («Мусор»).
Ранее министр культуры Кристиан Жардан заявил, что многие советские монументы в Молдове «не имеют никакого отношения к нашей истории, ну или к нашей настоящей истории» и должны быть снесены или перенесены, среди них памятник Владимиру Ленину, Григорию Котовскому и Сергею Лазо в Кишинёве", пообещав сосредоточиться на этой задаче.