В Ростове женщины чаще мужчин относятся к работе, как к своему призванию

В Ростове-на-Дону аналитики провели опрос на тему того, что для горожан в работе самое главное: деньги, карьера или призвание и самореализация. Эксперты Super.Job выяснили, что для 54 процентов работающих главный мотив — деньги, 27 процентов людей карьерный путь ставят выше дохода, а для 12 процентов работа это прежде всего призвание и удовольствие от процесса.