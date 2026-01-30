В Ростове женщины чаще мужчин относятся к работе, как к своему призванию

В Ростове-на-Дону аналитики провели опрос на тему того, что для горожан в работе самое главное: деньги, карьера или призвание и самореализация. Эксперты Super.Job выяснили, что для 54 процентов работающих главный мотив — деньги, 27 процентов людей карьерный путь ставят выше дохода, а для 12 процентов работа это прежде всего призвание и удовольствие от процесса.
При этом о карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины. В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание.
Среди жителей города, имеющих среднее профессиональное образование, доля тех, для кого работа — в первую очередь источник дохода, заметно выше.
Выпускники вузов, в свою очередь, значительно чаще говорят о своей профессии как о призвании — так отвечают 23% респондентов с высшим образованием против 16% среди тех, кто окончил колледжи или техникумы.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.