В Омске запустят автоматическую систему управления транспортом

Новая АСУ будет контролировать работу 1300 машин.

Источник: Комсомольская правда

Около 12 млн рублей направят власти на создание автоматизированной системы управления общественным транспортом в Омске. О планах ее запуска в 2026 году сообщил мэр Сергей Шелест 30 января.

Новый комплекс будет включать телематическую платформу для мониторинга машин в реальном времени, программные решения для диспетчеризации, расчета расписания и анализа пассажиропотоков. Система сможет централизованно контролировать движение 1300 единиц городского подвижного состава.

Внедрение АСУ является частью масштабной модернизации транспортной инфраструктуры города. Ожидается, что система оптимизирует работу транспорта и улучшит информирование пассажиров.

