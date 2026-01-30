В Омске запустят автоматическую систему управления транспортом

Около 12 млн рублей направят власти на создание автоматизированной системы управления общественным транспортом в Омске. О планах ее запуска в 2026 году сообщил мэр Сергей Шелест 30 января.
Новый комплекс будет включать телематическую платформу для мониторинга машин в реальном времени, программные решения для диспетчеризации, расчета расписания и анализа пассажиропотоков. Система сможет централизованно контролировать движение 1300 единиц городского подвижного состава.
Внедрение АСУ является частью масштабной модернизации транспортной инфраструктуры города. Ожидается, что система оптимизирует работу транспорта и улучшит информирование пассажиров.
