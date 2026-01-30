Ростовские производители отправили в Иран более девяти тонн молочных продуктов

Более девяти тонн молочной продукции отправили за неделю из донского региона в Иран. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
— В период с 19 по 23 января 2026 года на территории Ростовской области была проверена и оформлена партия весом 9,1 тонны. Вся продукция предназначена для отправки в Иран, — прокомментировали в ведомстве.
Специалисты Россельхознадзора провели полный ветеринарно-санитарный досмотр.
— Продукция признана безопасной и полностью соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями. Анализы выполнял Донской филиал Центра оценки качества агропромышленной продукции.
Также был проведен мониторинг данных в системе «Меркурий». Нарушений в документах, подтверждающих законность происхождения молочной продукции, не выявлено.
