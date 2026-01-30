Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатор Витебской области Субботин скоро может стать министром

Вице-премьер Петкевич сказала, на какой пост хотят назначить экс-губернатора Витебской области Субботин.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что бывший председатель Витебского облисполкома Александр Субботин может получить пост министра, пишет БелТА.

В частности, по словам вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло в Москве 30 января, обсуждались планы по утверждению Субботина в должности министра ЕЭК.

— Мы запустили процедуру назначения нового министра от Беларуси — это Александр Михайлович Субботин — на должность министра ЕЭК по техническому регулированию, — раскрыла новое назначение Петкевич.

Вице-премьер добавила, что в составе Коллегии ЕЭК у Беларуси имеется квота двух министров. При этом она уточнила, что процедура назначения министров в ЕЭК является многоступенчатой. А резюмируя, Петкевич добавила, что решение Совета ЕЭК было принято и предложение белорусской стороны о назначении нового министра поддержали.

Напомним, что Субботин ранее уже занимал пост члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу с сентября 2018 года по январь 2020 года.

К слову, назначив нового главу Витебского облисполкома президент Беларуси Александр Лукашенко также сказал, что будет с экс-губернатором Витебской области Александром Субботиным.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека: «Завтра мы будем не нужны».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше