Экс-губернатор Витебской области Субботин скоро может стать министром

Стало известно, что бывший председатель Витебского облисполкома Александр Субботин может получить пост министра, пишет БелТА.
В частности, по словам вице-премьера Беларуси Натальи Петкевич, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, которое прошло в Москве 30 января, обсуждались планы по утверждению Субботина в должности министра ЕЭК.
— Мы запустили процедуру назначения нового министра от Беларуси — это Александр Михайлович Субботин — на должность министра ЕЭК по техническому регулированию, — раскрыла новое назначение Петкевич.
Вице-премьер добавила, что в составе Коллегии ЕЭК у Беларуси имеется квота двух министров. При этом она уточнила, что процедура назначения министров в ЕЭК является многоступенчатой. А резюмируя, Петкевич добавила, что решение Совета ЕЭК было принято и предложение белорусской стороны о назначении нового министра поддержали.
Напомним, что Субботин ранее уже занимал пост члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу с сентября 2018 года по январь 2020 года.
К слову, назначив нового главу Витебского облисполкома президент Беларуси Александр Лукашенко также сказал, что будет с экс-губернатором Витебской области Александром Субботиным.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, заменит ли искусственный интеллект человека: «Завтра мы будем не нужны».