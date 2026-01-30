От 3,3 млн рублей: в Уфе выставили на торги здания бывших аптек

В перечень лотов вошли помещения в селе Бураево (улица Ленина, 104/1) с начальной ценой около 7,2 миллиона рублей, в селе Улу-Теляк (улица Ленина, 8) за примерно 3,5 миллиона рублей, в Ишимбае (улица Промысловая, 15) с начальной ценой порядка 30,7 миллиона рублей, а также в селе Юмагузино (улица Аминева, 16) за примерно 3,3 миллиона рублей.