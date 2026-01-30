В России с 1 марта ужесточат требования к рекламе энергетиков

Машаров отметил, что закон запрещает указывать в рекламе энергетических напитков наличие БАДов или витаминов, вводит обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления — не менее трех секунд в радиопрограммах, не менее пяти секунд и 7% площади кадра в теле-, кино- и видеоматериалах. «Другие способы распространения — не менее 7% рекламного пространства. Рекламодатели станут отвечать за несоблюдение всех этих правил, а рекламораспространители — только тех, которые касаются упомянутого предупреждения», — добавил член ОП РФ.