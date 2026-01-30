В Ростовской области подготовили 517 единиц спецтехники для работы при непогоде

Алена Беликова обратилась к автомобилистам с просьбой проявлять в эти дни предельную внимательность, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также рассмотреть возможность отказа от дальних поездок в выходные. В случае возникновения нештатных ситуаций на дорогах можно обратиться по номеру 112 или в диспетчерскую службу регионального минтранса 8 (863) 253−57−27. Жителям области рекомендуют следить за сообщениями оперативных служб.