В Ростовской области подготовили 517 единиц спецтехники для работы при непогоде

Ростовскую область ожидают серьезные погодные испытания. По прогнозам синоптиков, приближающийся циклон принесет в регион осадки в виде дождя и снега, а к 1 февраля резко похолодает. Донской министр транспорта Алена Беликова сообщила о подготовке дорожных служб к этим вызовам.
Для поддержания проезда в сложных условиях на трассах регионального и межмуниципального значения будет задействовано 517 единиц коммунальной техники. По данным министра, в распоряжении служб имеются необходимые запасы противогололедных материалов для оперативного реагирования на изменения обстановки и обеспечения безопасности на дорогах.
Алена Беликова обратилась к автомобилистам с просьбой проявлять в эти дни предельную внимательность, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также рассмотреть возможность отказа от дальних поездок в выходные. В случае возникновения нештатных ситуаций на дорогах можно обратиться по номеру 112 или в диспетчерскую службу регионального минтранса 8 (863) 253−57−27. Жителям области рекомендуют следить за сообщениями оперативных служб.
