Фальков назвал ННГУ одним из лидеров в реализации флагманских программ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Нижегородский университет Лобачевского (ННГУ) является одним из лидеров в реализации флагманских программ, включая «Приоритет-2030». Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на торжественном мероприятии, посвященном 110-летию вуза.
«Вы удерживаете лидерские позиции в наших флагманских программах — “Приоритет-2030”, “Передовые инженерные школы”, а также успешно реализуете стратегические проекты полного инновационного цикла», — говорится в видеообращении Фалькова.
Он отметил, что вуз вносит большой вклад в развитие инженерного образования, готовит высококвалифицированные кадры для стратегически важных отраслей экономики и оборонной промышленности страны. «Бережно храните традиции классического университетского образования и вносите большой вклад в развитие науки», — добавил министр.
17 (30) января 1916 года в здании Нижегородской городской думы состоялось торжественное открытие Народного университета, одного из трех Народных университетов России. Тогда же в 1916 году было принято решение о переводе Варшавского политехнического института Императора Николая II в Нижний Новгород. В 1918 году в результате слияния Народного университета, Политехнического института и открывшихся Высших сельскохозяйственных курсов был организован университет, получивший статут государственного.
20 марта 1956 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР Горьковскому государственному университету было присвоено имя русского ученого-математика, уроженца Нижнего Новгорода Николая Ивановича Лобачевского.