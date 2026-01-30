Фальков назвал ННГУ одним из лидеров в реализации флагманских программ

17 (30) января 1916 года в здании Нижегородской городской думы состоялось торжественное открытие Народного университета, одного из трех Народных университетов России. Тогда же в 1916 году было принято решение о переводе Варшавского политехнического института Императора Николая II в Нижний Новгород. В 1918 году в результате слияния Народного университета, Политехнического института и открывшихся Высших сельскохозяйственных курсов был организован университет, получивший статут государственного.