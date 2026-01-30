Создана высокоэффективная интраназальная вакцина от птичьего гриппа

Как отмечают исследователи, созданная ими вакцина одинаково эффективно защищала как хомячков, никогда в прошлом не заражавшихся гриппом и не получавших вакцину, так и животных, которые уже сталкивались с вирусами или прививками. Это дает надежду на то, что данная прививка от высокопатогенных штаммов H5N1 не будет терять эффективности в результате того, что большинство взрослых людей уже неоднократно проходили курсы вакцинации от сезонных штаммов гриппа.