В Ингушетии изучат ДНК образцов из средневековых башен

МАГАС, 30 января. /ТАСС/. ДНК-исследование антропологических образцов из средневековых башен в горах Ингушетии проведут специалисты Южного научного центра РАН. Эти исследования позволят узнать о родственных связях и культурной преемственности жителей горных сообществ Северного Кавказа за последние 1,5 тыс. лет, сообщил ТАСС гендиректор школы каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.
«В Ростов на Дону доставлены восемь антропологических образцов из средневекового башенного комплекса Нижний Пуй: специалисты Южного научного центра РАН приступают к их углубленному ДНК исследованию. Результаты этой работы могут радикально изменить представления об истории», — сказал Султыгов.
По его словам, значение этого исследования выходит за рамки локальной археологии: комплексный анализ позволит восполнить пробелы в истории заселения и культурного развития северо кавказского региона, внести уточнения в хронологию практик и связей, а также подкрепить современные программы сохранения памятников материальной культуры.
«Перед учеными сейчас восемь конкретных человеческих судеб, восемь индивидуумов, которые жили в разные эпохи нашей истории. Среди них есть люди, захороненные в XVII-XVIII веках, есть и те, чья жизнь приходится на IX век. Это не абстрактные “кости”, это представители разных поколений одного горного сообщества. Результаты этих исследований способны дать ответы на важнейшие вопросы: как менялись генетические и культурные связи в регионе, какие миграционные и хозяйственные практики формировали сообщество в разные исторические эпохи», — добавил собеседник агентства.
Ранее Султыгов сообщал ТАСС, что работа проводится в тесном взаимодействии с Археологическим центром имени Е. И. Крупнова и Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Ч. Э. Ахриева.