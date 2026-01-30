В Ингушетии изучат ДНК образцов из средневековых башен

«Перед учеными сейчас восемь конкретных человеческих судеб, восемь индивидуумов, которые жили в разные эпохи нашей истории. Среди них есть люди, захороненные в XVII-XVIII веках, есть и те, чья жизнь приходится на IX век. Это не абстрактные “кости”, это представители разных поколений одного горного сообщества. Результаты этих исследований способны дать ответы на важнейшие вопросы: как менялись генетические и культурные связи в регионе, какие миграционные и хозяйственные практики формировали сообщество в разные исторические эпохи», — добавил собеседник агентства.