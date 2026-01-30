Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве предупредили о возможных задержках транспорта из-за погоды

РИА Новости: в Москве предупредили о локальных задержках транспорта из-за погоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве повторен рекорд сугробов 32-летней давности. После обильных снегопадов в столицу пришли Афанасьевские морозы.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — рассказали в пресс-службе.

В Мосгортрансе призвали с пониманием отнестись к возможным сбоям в расписании.

«Нам важно, чтобы поездки оставались комфортными для всех вне зависимости от погодных условий. Наши сотрудники 24/7 следят за дорожной обстановкой на маршрутах и состоянием инфраструктуры. При необходимости оперативно отправляют заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках», — добавили в пресс-службе.