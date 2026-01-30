В Москве предупредили о возможных задержках транспорта из-за погоды

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Локальные задержки наземного транспорта возможны в Москве из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве повторен рекорд сугробов 32-летней давности. После обильных снегопадов в столицу пришли Афанасьевские морозы.
«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — рассказали в пресс-службе.
В Мосгортрансе призвали с пониманием отнестись к возможным сбоям в расписании.
«Нам важно, чтобы поездки оставались комфортными для всех вне зависимости от погодных условий. Наши сотрудники 24/7 следят за дорожной обстановкой на маршрутах и состоянием инфраструктуры. При необходимости оперативно отправляют заявки в городские службы для уборки снега на проблемных участках», — добавили в пресс-службе.