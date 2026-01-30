Четыре дома и улица в Ростове и Таганроге стали объектами культурного наследия

В Ростовской области пять исторических объектов официально признаны выявленными объектами культурного наследия. Об этом сообщили в региональном комитете по охране памятников истории и культуры. Новый охранный статус присвоен архитектурным свидетельствам прошлого в Ростове-на-Дону и Таганроге.
В донской столице под защиту государства теперь попадает «Доходный дом П. А. Ященко» на пересечении улицы Серафимовича и переулка Семашко, а также «Жилой дом А. К. Михайлова» на Социалистической улице, 17.
В Таганроге статус получили сразу три объекта: «Дом Я. Сабсовича» на перекрестке Красного переулка и улицы Карла Либкнехта, «Домовладение В. П. Корсака» в переулке Антона Глушко, 29 и целый исторический спуск — Градоначальнический, который проходит между улицей Шмидта и Портовой.
