Рэперу Pharaoh исполнилось 30 лет

«Я не помню даже, как мы расстались. Были разные проблемы. У Глеба происходили успехи, он хотел больше свободы. Конечно, его окружали девушки. Мы долго не могли разобраться с тем, как бы нам уже друг от друга отсоединиться. Мы расходились и сходились. Мы были маленькие, незрелые. Расстались без долгих разговоров. Мне было плохо, потому что он сразу начал встречаться с другой, то есть не было какого-то “гэпа” на подумать. А мне, например, он очень сильно был нужен. Мне было неприятно, хотелось от этого куда-то побыстрее уйти. Его пассией стала девочка, которую я привела на клип моделью, подруга моей подруги. Я понимала, что сейчас буду видеть ее везде», — признавалась Кищук.