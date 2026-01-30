Рэперу Pharaoh исполнилось 30 лет

30 января юбилей отмечает Глеб Голубин, более известный как Pharaoh. В честь 30-летия рэпера, некогда «перевернувшего игру», «Газета.Ru» рассказывает про его карьеру и личную жизнь.
Детство и футбольная карьера Pharaoh.
~Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) родился 30 января 1996 года в Москве в семье футбольного функционера Геннадия Голубина — в настоящий момент он является агентом полузащитника сборной России Арсена Захаряна, выступающего за испанский клуб «Реал Сосьедад»~. Когда мальчику исполнилось шесть лет, родители отдали его в секцию «Локомотива», откуда из-за сложных отношений с тренером он перебрался сначала в ЦСКА, а затем — в «Динамо». Однако с профессиональной карьерой футболиста у Голубина не сложилось — впоследствии он, желая остаться в сфере, дебютировал в качестве арбитра (в интернете до сих пор можно найти репортаж, посвященный его судейству в 15 лет), но уже вскоре окончательно ушел из спорта. Причем такой совет ему дал именно отец.
«Я с 6 до 13 в футбол играл. И в то время, когда мои сверстники в первый раз накидывались в пятом классе, я собирал вещи и ехал на тренировку. Возвращался, делал домашнее задание и ложился спать. Слушал перед сном музыку, играл во второй Playstation. По выходным, когда все шли куда-нибудь тусоваться, у меня были свои дела. Надо было ехать на игру, — вспоминал Голубин в интервью. — Когда я понял, что вряд ли сыграю на мировом уровне, все закончилось, я просто забил. Пошел учиться, понимал, что у меня три года до поступления, и если я не хочу дальше все [потерять], надо что-то делать со своим мозгом».
~В итоге Голубин поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 2017 году~ — уже будучи звездой российского рэпа.
Музыкальная карьера Pharaoh.
На старте рэп-карьеры Голубин состоял в музыкальном коллективе Grindhouse, а свой первый трек записал в 2013 году. Оплатить бит ему помог двоюродный брат.
«Пришлось просить двоюродного брата сделать денежный перевод, так как мне не было 18 лет. Я же не мог попросить родителей, потому что они сказали: “Что за ерундой ты занимаешься?” — рассказывал Глеб.
~Спустя год Pharaoh выпустил дебютный микстейп, «Уаджет», а в 2015-м — взорвал российскую хип-хоп-индустрию песней «Black Siemens», которая мгновенно стала хитом~. И одновременно мемом — благодаря вирусному эдлибу «скр-скр-скр». Чуть более взрослая (совершеннолетняя) аудитория тогда, правда, Голубина не то чтобы принимала — слишком сильно звучание и тексты его треков отличались от привычного для ушей слушателя отечественного рэпа начала 2010-х. Из-за этого над молодым артистом нередко подшучивали на улицах.
«Мимо техникумов мне ходить нельзя, — признавался музыкант вскоре после выхода “Black Siemens”. — Сразу начинают мне вслед орать: “Скр-скр-скр”. Это я в свое время у 2 Chainz подцепил. Решил, что прикольная тема, и заюзал ее. Проснулся с утра у своей бывшей [девушки] и подумал, что хочу записать какой-нибудь прикольный трек, попросил пацанов скинуть бит. Ходил, ходил, написал эту [фигню] — “Black Siemens”. И все, это была поздняя осень 2014 года».
Хейтеры Pharaoh считали, что он может остаться артистом одного хита, однодневкой. Но ошиблись — в ближайшие два года он выпустил еще пару больших песен, которые обсуждала вся индустрия, «Champagne Squirt» (при уч. Boulevard Depo) и «Дико, например». Последний добился такой популярности, что вдохновил авторов шоу «Вечерний Ургант» на пародийный клип о грибниках. Талант музыканта отмечали не только его молодые коллеги, но и другие представители взрослого поколения — лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и комментатор Василий Уткин. ~В 2023 году, впрочем, Pharaoh признавался, что перестал общаться со Шнуровым~.
Вместе с известностью Голубина, пик которой пришелся на вторую половину 2010-х, росла и узнаваемость его творческого объединения — Dead Dynasty. В свое время в состав лейбла входил, например, один из недавних фрешменов Saluki, сам Pharaoh является лидером «Династии» по сей день.
На данный момент в дискографию Голубина входят четыре студийные пластинки, восемь микстейпов, а также четыре мини-альбома. За годы карьеры он записал совместные треки, в частности, с Mnogoznaal, Ноггано, ЛСП, Светланой Лободой и Дианой Арбениной.
Личная жизнь Pharaoh.
~В юности Pharaoh несколько лет встречался с моделью и стилистом Натальей Мельниковой, а также певицей, бывшей участницей группы «Серебро» Катей Кищук~. Про отношения с Мельниковой общественности почти ничего не известно, а вот о романе Голубина и Кищук в свое время публично рассказывала сама артистка.
По словам Екатерины, с Глебом они были вместе еще до того момента, как он стал знаменитым, — и девушка старалась помогать ему в карьере.
«Если он в чем-то сомневался, старалась поддержать. По-моему, даже его первый концерт я устраивала через друзей, которые уже делали тусовки в Москве. Я старалась просто помочь, когда могла», — говорила Кищук в интервью Ксении Собчак. Вместе они были около трех лет, а после расставания рэпер сделал певице больно — сошелся с ее знакомой.
«Я не помню даже, как мы расстались. Были разные проблемы. У Глеба происходили успехи, он хотел больше свободы. Конечно, его окружали девушки. Мы долго не могли разобраться с тем, как бы нам уже друг от друга отсоединиться. Мы расходились и сходились. Мы были маленькие, незрелые. Расстались без долгих разговоров. Мне было плохо, потому что он сразу начал встречаться с другой, то есть не было какого-то “гэпа” на подумать. А мне, например, он очень сильно был нужен. Мне было неприятно, хотелось от этого куда-то побыстрее уйти. Его пассией стала девочка, которую я привела на клип моделью, подруга моей подруги. Я понимала, что сейчас буду видеть ее везде», — признавалась Кищук.
~По-настоящему обсуждаемым, впрочем, оказался другой роман Pharaoh — с моделью Алесей Кафельниковой, дочерью прославленного теннисиста Евгения Кафельникова.~ Из-за отношений с рэпером девушка рассорилась с отцом: он считал, что музыкант подсадил дочь на наркотики. Сама Алеся это категорически отрицала — по слухам, зависимость у нее возникла во время учебы в Лондоне.
«Как можно судить о человеке, не зная его? Глеб никогда при мне не матерился. И я никогда не видела его употребляющим. А сама я употребляла, но Глеб об этом не знал. В октябре 2017 года папа решил проверить меня на наркотики. Так он все узнал. Отец не мог успокоиться, винил во всем Глеба и сводил с ума фразой: “Сдай анализы”, — вспоминала она.
~На фоне конфликтов с родителем Кафельникова переехала жить к Голубину, вместе они снялись в резонансной фотосессии журнала Tatler, однако спустя время расстались — из-за все тех же личных проблем девушки~.
«Я была без сил и даже не слышала, как он, оказывается, звонил моему отцу: “Приезжайте, заберите ее, она себя не контролирует”. Дальше помню все вспышками», — делилась Алеся.
~Семейное счастье Pharaoh в итоге обрел в отношениях, которые долгое время тщательно скрывал, — с 36-летней звездой «Битвы экстрасенсов» Соней Егоровой~. Слухи о их романе появились в 2022 году, впоследствии стало известно, что пара вступила в брак.
«У нас [на свадьбе] был исторический русский ресторан, близкий круг друзей, родные, семья. Прекрасно отметили. Для себя. Мы оба людей не любим. Нам эти люди не [сдались] — люди глупые, люди злобные, люди завистливые. Люди все время хотят [подгадить]», — говорил Pharaoh.
Впоследствии его супруга в интервью «Газете.Ru», комментируя ставшую резонансной фразу про «нелюбовь к людям», уточняла, что речь тогда шла про нежелание супругов делать свои отношения достоянием общественности: «Мы не любим шумные компании, тусовки, светские выходы. Нам хорошо в нашем мире, в обществе друг друга, наших друзей и близких».
~В октябре 2025-го поклонники рэпера заподозрили Егорову в беременности. На данный момент слухи о скором пополнении в семье не подтвердились~.
Чем сегодня занимается Pharaoh.
В последние годы Голубин ведет достаточно непубличный образ жизни — редко дает интервью и появляется на светских тусовках. Однако продолжает активно заниматься музыкой — в ноябре 2025-го он, в частности, выпустил хитовый трек «Черные вороны», записанный при участии Loc-Dog, которого Глеб когда-то называлась своим кумиром.
~Кроме того, Pharaoh готовится к нескольким стадионным концертам: в Санкт-Петербурге он выступит 31 мая, в Москве — 19 ноября~.