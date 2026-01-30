Начальник Ростовского гидрометцентра перечислила самые холодные дни февраля

Самые холодные дни февраля в Ростовской области назвала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова. По словам синоптика, ниже всего столбики термометров опустятся в первой декаде последнего месяца зимы.
— Февраль 2026 года в целом будет соответствовать климатической норме. В начале месяца ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а местами и дождь. Температура 1 февраля составит в среднем от −1 до +4 градусов. В северо-западных районах будет холоднее — до −8 градусов, — уточнила Елена Николаевна.
Со 2 по 6 февраля в регион придет похолодание. Ночью температура опустится до −7 — −12 градусов, а при прояснениях — до −18. В северной половине области возможны морозы до −23 градусов.
— Самые холодные дни ожидаются 4 и 5 февраля. Ночью по всей области столбики термометров покажут −12 — −17 градусов, а местами температура может упасть до −26. Днем будет −5 — −10 градусов, на севере региона — до −11 — −16.
В конце первой декады морозы немного ослабнут. Ночные температуры составят −1 — −6 градусов, на севере — до −10. Днем ожидается от −5 до 0 градусов.
Во второй декаде февраля погода станет немного мягче. Временами пройдут осадки. Ночью температура будет держаться в пределах −5— 0 градусов, днем — от 0 до +5.
В третьей декаде снова похолодает. Столбики термометров редко будут подниматься выше нуля. Ночью установится температура −4 — −9 градусов с возможным похолоданием до −15. Днем ожидается −1 — −6 градусов, на юге региона — до +3. В отдельные дни возможны снег и мокрый снег.
