Начальник Ростовского гидрометцентра перечислила самые холодные дни февраля

— Февраль 2026 года в целом будет соответствовать климатической норме. В начале месяца ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а местами и дождь. Температура 1 февраля составит в среднем от −1 до +4 градусов. В северо-западных районах будет холоднее — до −8 градусов, — уточнила Елена Николаевна.