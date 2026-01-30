Лукашенко раскрыл, что Кочанова говорила о возрасте

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова говорила о возрасте, сообщила пресс-служба президента.
Так, во время общения с коллективом одного из лидеров микроэлектронной промышленности — предприятия «Планар», белорусский лидер упомянул, что Наталья Кочанова говорила о возрасте.
— Как Наталья Ивановна Кочанова говорила, это не годы, это — состояние души, — процитировал он.
Речь о возрасте зашла во время общения Лукашенко с самым опытным работником предприятия — Виктором Ананичем, который отдал производству более полувека. В должности «оптика» мужчина трудится на предприятии уже 51 год. И Лукашенко положительно оценил такое трудовое достижение, но еще сделал акцент на важности подготовки учеников, которые станут продолжателями дела. Виктор Ананич рассказал, что за годы работы он подготовил восемь оптиков, трое из которых непосредственно сейчас работают на «Планаре».
А Лукашенко, резюмируя, отметил, что именно поэтому нельзя говорить о том, что старики ни на что не способны.
— Вот я увидел человека. Внешне он, конечно, не молодой. Но душа у него! Молодец! Он пришел и работает. Поэтому молодой ты или старик, это зависит от тебя! — подытожил белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, что в 2026 году в Беларуси будут делать то, что скажет Наталья Кочанова: «Что скажете, то будем делать».
