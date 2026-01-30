Лукашенко раскрыл, что Кочанова говорила о возрасте

Речь о возрасте зашла во время общения Лукашенко с самым опытным работником предприятия — Виктором Ананичем, который отдал производству более полувека. В должности «оптика» мужчина трудится на предприятии уже 51 год. И Лукашенко положительно оценил такое трудовое достижение, но еще сделал акцент на важности подготовки учеников, которые станут продолжателями дела. Виктор Ананич рассказал, что за годы работы он подготовил восемь оптиков, трое из которых непосредственно сейчас работают на «Планаре».