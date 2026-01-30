Директора психоневрологического интерната Прокопьевска отстранили от работы

Местные жители обнаружили в лесу рядом с прокопьевским психоневрологическим интернатом захоронение со старыми крестами, но новыми табличками. После того как стало известно о смерти девяти пациентов учреждения за месяц, директора отстранили от работы. Местные власти рассказали, почему не планируют закрывать интернат.
Директора психоневрологического интерната (ПНИ) в кузбасском Прокопьевске Елену Морозову отстранили от должности на период проведения следствия в связи со смертью девяти пациентов за месяц.
«Сегодня, сразу по прилете, дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении», — сообщил на совещании губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
По данным ТАСС, Морозова была самым высокооплачиваемым руководителем среди всех подведомственных министерству труда и соцзащиты Кузбасса учреждений. Она получала 191,5 тыс. рублей в месяц.
Директор до сих пор не вышла на связь с родственниками погибших постояльцев, сообщил Shot.
«Среди леса стоят кресты».
Умерших пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске хоронили неподалеку от учреждения, сообщило NGS42.RU. Никаких опознавательных знаков, что территория относится к кладбищу, там нет.
"Просто среди леса, где-то в глубине, стоят надгробные кресты.
Летом вообще не найти, когда все разрастется. Для людей будет удивлением, если, блуждая по лесу, они выйдут на захоронения, непонятно к кому относящиеся", — рассказал изданию местный житель, обнаруживший захоронения во время прогулки по лесу.
По его словам, ~некоторые надгробные кресты на могилах не новые, на них просто прибили свежие таблички~.
При этом ~речи о закрытии прокопьевского интерната не идет~, рассказала ТАСС заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина.
«В интернате проживают люди с определенными диагнозами. Для них это постоянное место жительства», — объяснила она.
ЧП в интернате.
Накануне минздрав Кемеровской области сообщил, что с начала января скончались девять постояльцев интерната в Прокопьевске. По результатам исследований патологоанатомов причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.
Сейчас специалисты уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы.
Установлено, что в интернате произошла вспышка гриппа А. По информации Telegram-канала Mash, ~первое время заболевшим отказывались выдавать жаропонижающие~.
Сотрудники учреждения тоже переболели пневмонией, а в анализах некоторых из них обнаружили гемофильную палочку, способную вызывать множество заболеваний.
30 января министр здравоохранения региона Андрей Тарасов озвучил свежие данные: в областные больницы попал 51 постоялец этого ПНИ, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Еще 41 пациент — в состоянии средней степени тяжести.
~Роспотребнадзор ввел карантин во всех корпусах ПНИ~.
«Противоэпидемические мероприятия введены Роспотребнадзором до 12 февраля во всех корпусах Прокопьевского дома-интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями», — говорится в сообщении ведомства.
По информации СМИ, постояльцы дома-интерната жаловались на холод: температура в палатах не превышала +15 °C. ~Пациентов кормили протухшей едой и отбирали пенсии~, сообщил Shot.
В 2022 году произошел вопиющий случай: ~персонал избил подростка и посадил его на цепь~. Местные активисты даже выкладывали в соцсети видео с издевательствами над пациентом, но суд обязал удалить его. ~Руководство учреждения не было привлечено к ответственности~.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 236 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет колонии. Следователи сейчас допрашивают персонал.
По поручению губернатора Середюка будут проверены все интернаты Кузбасса. Проверки коснутся всех сфер — от условий проживания и питания до качества медицинской помощи и соблюдения санитарных норм.