Ситуацией с выпоротым в Уфе школьником заинтересовались власти: в дело вмешался вице-премьер Башкирии

Вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев прокомментировал резонансный инцидент в лицее № 161 Уфы, где, судя по видео из соцсетей, учитель труда выпорол связанного семиклассника ремнем на уроке 29 января. Он поручил министру просвещения и заместителю главы администрации города лично разобраться в ситуации и пообещал держать вопрос под личным контролем.
Как сообщил Кильсенбаев, в школе уже работает муниципальная комиссия, которая проверяет информацию о применении педагогом неприемлемых методов воспитания. По итогам ее работы будет дана оценка действиям всех должностных лиц и принято решение о дисциплинарных взысканиях.
Напомним, инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
В соцсетях разгорелись споры о виновниках ситуации. По одной из версий, наказанный школьник неоднократно провоцировал учителя: ранее публиковал видео с издевательствами над педагогом, а в день инцидента нарисовал на доске свастику и неприличные изображения.
Позднее в сети появилось заявление от матери мальчика, в котором она назвала произошедшее «социальным роликом» и заявила об отсутствии претензий к учителю. После этого канал подростка в Telegram был удален.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.