В центре Ростова автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В центре Ростова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, инцидент случился 30 января на улице Пушкинской.
Согласно сообщению ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Сузуки», выполняя поворот налево в районе дома № 9, совершил наезд на 16-летнего подростка. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подросток получил травмы.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция Ростовской области вновь призвала водителей быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам и заранее снижать скорость для возможности безопасно остановить транспортное средство.
