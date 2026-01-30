Ричмонд
В центре Ростова автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В Ростове 16-летний пешеход получил травмы в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, инцидент случился 30 января на улице Пушкинской.

Согласно сообщению ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Сузуки», выполняя поворот налево в районе дома № 9, совершил наезд на 16-летнего подростка. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подросток получил травмы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Ростовской области вновь призвала водителей быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам и заранее снижать скорость для возможности безопасно остановить транспортное средство.

