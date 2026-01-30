В Балашихе задержали девушку за попытку поджога ТЦ по наводке мошенников

Ранее сообщалось, что в Москве задержали молодую женщину по подозрению в поджоге инкассаторского автомобиля петардами. Как сообщили в правоохранительных органах, 24-летняя жительница города, следуя указаниям мошенников, проникла на закрытую парковку для совершения этого деяния. По версии следствия, злоумышленники ввели её в заблуждение. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения, а следователи работают над установлением всех деталей инцидента и поиском организаторов.