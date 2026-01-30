В Балашихе задержали девушку за попытку поджога ТЦ по наводке мошенников

Происшествие случилось в одном из торговых центров на Пролетарской улице. По предварительным данным, местная жительница 2007 года рождения пришла туда с канистрой, облила пол цокольного этажа горючей жидкостью и стала угрожать поджогом. Соседям по торговому центру удалось её обезвредить и передать прибывшим нарядам полиции.
На допросе девушка пояснила, что действовала не по своей воле. Она заявила, что получала указания от неизвестных лиц через мобильную связь.
В отношении задержанной следователи уже возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к умышленному уничтожению чужого имущества, а также, что гораздо серьёзнее, по статье о террористическом акте.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали молодую женщину по подозрению в поджоге инкассаторского автомобиля петардами. Как сообщили в правоохранительных органах, 24-летняя жительница города, следуя указаниям мошенников, проникла на закрытую парковку для совершения этого деяния. По версии следствия, злоумышленники ввели её в заблуждение. В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения, а следователи работают над установлением всех деталей инцидента и поиском организаторов.
