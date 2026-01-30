Траты россиян на поездки в ОАЭ и на Чёрное море включили в расчёт инфляции

С начала 2026 года такие туристические поездки уже подорожали на 10−15%. Этот рост цен стал одной из причин ускорения инфляции в январе, показатель которой приблизился к 2%. Аналитик Наталья Мильчакова пояснила, что учёт этих направлений был необходим, так как Черноморское побережье ежегодно принимает огромное количество туристов.