Траты россиян на поездки в ОАЭ и на Чёрное море включили в расчёт инфляции

С начала 2026 года такие туристические поездки уже подорожали на 10−15%. Этот рост цен стал одной из причин ускорения инфляции в январе, показатель которой приблизился к 2%. Аналитик Наталья Мильчакова пояснила, что учёт этих направлений был необходим, так как Черноморское побережье ежегодно принимает огромное количество туристов.
В то же время ряд экспертов критикует новую методологию расчётов. Руководитель комитета по работе с ОАЭ ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра считает, что из-за сезонности учёт туризма в базовой инфляции спорен. По её мнению, более правильным было бы учитывать общие расходы на внутренние поездки по всей России.
Директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков поддержал эту точку зрения, отметив, что подобные поездки доступны в основном семьям со средним и высоким доходом. Он подчеркнул, что эти траты нельзя считать массовыми для всего населения страны, поэтому их влияние на инфляцию может быть преувеличено.
Ранее депутаты Государственной думы предложили ограничить уровнем инфляции тарифы ЖКХ, поскольку платежи за коммуналку растут дважды в год и люди в панике. Реальные доходы почти не увеличиваются, что влечёт за собой рост задолженностей.
