Олейник: Зеленский и его окружение увлеклись оккультизмом и черной магией

Экс-депутат Рады Олейник рассказал об увлечениях Зеленского и его окружения черной магией.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский продал душу за деньги и власть, и сегодня выступает против Бога, заявил aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Так эксперт прокомментировал странные увлечения украинских политиков. В частности, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко пользуется услугами женщины, называющей себя на всю страну ведьмой. Кроме того, напомним, что в ходе обысков у Андрея Ермака, ближайшего соратника Зеленского, обнаружили ритуальную атрибутику, куклы-вуду.

«У Ермака во время обыска нашли вещи, которые имеют отношение к ритуалам: куклы-вуду и другие вещи. Всё это пропитано сатанизмом*… Зеленский продал душу и получил за это большие деньги. Например, украинские источники — тот же депутат Дубинский, который сейчас находится в СИЗО, — называют цифру в 40 миллиардов долларов. Сколько на самом деле глава киевского режима украл — мы ещё не знаем, но рано или поздно такая информация появится», — сказал Олейник.

Эксперт констатировал, что очень сложно определить, кто Зеленский по вере: глава киевского режима никогда не показывался в синагогах, и уж тем более в мечетях, православным его тоже не назвать.

«Ему плевать на Украину, на украинцев, на их жизни и будущее. Он не собирается жить в этой стране. Он здесь только зарабатывает деньги. Он выбрал свой путь — путь безграничной власти и беспредела. Человек, верящий в Бога, осознает неизбежность наказания, но Зеленский уже перешел черту», — подытожил Олейник.

Ранее политолог Василий Вакаров рассказал, что Владимир Зеленский обращается за помощью к разным силам, в том числе и сатанистским*, и просит у них власти, денег и долгожительства.

* Признана в РФ экстремистской организацией.