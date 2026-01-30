В Дагестане наградили мужчин, спасших женщину и ребенка из тонущего такси

24 января в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Прохожие спасли из тонущей машины женщину с ребенком. Произошедшее попало на видео, которое быстро разошлось в Сети. На нем видно, как мужчины забрались на трубу над каналом. Когда машина проплывала под ней, один из мужчин через окно достал ребенка.