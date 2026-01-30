В Дагестане наградили мужчин, спасших женщину и ребенка из тонущего такси

Мэр Махачкалы наградил грамотами троих мужчин, которые спасли женщину и ребенка из упавшей в канал машины. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.
24 января в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Прохожие спасли из тонущей машины женщину с ребенком. Произошедшее попало на видео, которое быстро разошлось в Сети. На нем видно, как мужчины забрались на трубу над каналом. Когда машина проплывала под ней, один из мужчин через окно достал ребенка.
«Сегодня я встретился с настоящими героями нашего города — Алимирзой Наврузбековым, Абдулсамадом Омаровым и Ассадом Магомедовым. Эти молодые люди проявили невероятную смелость, спасая девушку с ребенком из машины, упавшей в канал имени Октябрьской революции», — написал в своем Telegram-канале мэр Махачкалы.
Салавов добавил, что быстрые и решительные действия мужчин были очень важны в тот критический момент.
Ранее спортсмен из Махачкалы Асадулла Магомедов рассказал aif.rui, как спас мать с малышом из тонущего такси.