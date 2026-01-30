Ричмонд
Минобороны расширило список болезней, запрещающих службу по контракту

Министерство обороны обновило перечень заболеваний, которые препятствуют заключению контракта для лиц с ограниченной годностью к военной службе в условиях мобилизации, военного времени и военного положения. Новый приказ, подписанный министром Андреем Белоусовым, расширил список с 26 до 35 пунктов.

Источник: Life.ru

Теперь в него включены, например, сахарный диабет (любого типа), заболевания аорты и сосудов с умеренными нарушениями кровообращения, а также последствия переломов позвоночника и конечностей, приводящие к умеренным нарушениям функций.

Помимо прочего, был расширен список офтальмологических заболеваний. В него также включены стойкое снижение слуха, патологии челюстно-лицевой области, деформации и дефекты кистей рук и пальцев, аномалии стоп, а также наличие инородных тел в полости черепа и/или головном мозге.

До этого сообщалось, что Белоусов подписал приказ, который определяет, как будет проходить призыв на военную службу в 2026 году. Согласно документу, призывная кампания продлится весь год — с 1 января по 31 декабря. На службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву по закону.

