Daily Mail: боль в плече у британца оказалась симптомом рака

У 49-летнего жителя Великобритании длительная боль в плече оказалась симптомом онкологического заболевания. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По данным газеты, мужчина около года испытывал сильную боль в руке, однако не придавал ей значения и считал последствием мышечного растяжения. После усиления болевых ощущений он обратился к врачу, где ему диагностировали защемление нерва и назначили обезболивающие препараты.
Со временем состояние пациента ухудшилось: появилась потеря чувствительности в руке, а также покалывание в области груди. В ходе дополнительного обследования врачи установили, что у мужчины рак лёгких четвёртой стадии. Опухоль сдавливала нерв, отвечающий за движение шеи и руки.
Издание отмечает, что у пациента отсутствовали характерные симптомы заболевания, такие как кашель или одышка. Причиной развития рака стало многолетнее курение. В настоящее время мужчина проходит курс лечения.
