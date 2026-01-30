Максимально точные удары: супероружие РФ поразило генералов НАТО

«Главное достоинство новой установки в том, что в системе управления огнём она может получать информацию от внешнего целеуказания, то есть от внешних источников. Это либо дроны, либо как пункт управления, либо командный пункт батареи. И эта информация практически обеспечивает автоматическое наведение самой пусковой установки на цель. Кроме того, дополнительно координаты цели закладываются непосредственно в саму ракету, за счет чего обеспечивается высокая точность поражения. Для выведения объекта из строя достаточно одной ракеты», — добавил он.