Максимально точные удары: супероружие РФ поразило генералов НАТО

На международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Россия проведет международную премьеру новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма». О новинке aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это, по сути, версия нашей реактивной РСЗО “Торнадо”. Отличие состоит в том, что там применяется ракета большой дальности, порядка 120 километров. Каждая из шести ракет наводится индивидуально на цель с использованием системы ГЛОНАСС. В качестве базы для пусковой установки использован КАМАЗ, который проще в обслуживании, дешевле, но при этом маневреннее. Благодаря такому шасси повышена мобильность и уменьшена уязвимость РСЗО “САРМА”, появляется возможность её более незаметного перемещения за счёт высокой скорости. Также предусмотрено легкое бронирование пусковой установки», — объяснил эксперт.
Кнутов обратил внимание на то, что «Сарма» может получать информацию о цели от внешних источников.
«Главное достоинство новой установки в том, что в системе управления огнём она может получать информацию от внешнего целеуказания, то есть от внешних источников. Это либо дроны, либо как пункт управления, либо командный пункт батареи. И эта информация практически обеспечивает автоматическое наведение самой пусковой установки на цель. Кроме того, дополнительно координаты цели закладываются непосредственно в саму ракету, за счет чего обеспечивается высокая точность поражения. Для выведения объекта из строя достаточно одной ракеты», — добавил он.