Дружинина и Безруков пришли на вручение премии «Золотой орел»

На «Мосфильме» началась 24-я церемония вручения премий «Золотой орел». Награды вручаются лучшим фильмам, сериалам, актерам, режиссёрам по итогам 2025 года — к номинации допускают фильмы и сериалы, которые были выпущены в прокат или показаны по телевидению и онлайн с 1 декабря 2024-го по 1 декабря 2025 года.