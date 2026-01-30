Ричмонд
Дружинина и Безруков пришли на вручение премии «Золотой орел»

На «Мосфильме» началась 24-я церемония вручения премий «Золотой орел».

На «Мосфильме» началась 24-я церемония вручения премий «Золотой орел». Награды вручаются лучшим фильмам, сериалам, актерам, режиссёрам по итогам 2025 года — к номинации допускают фильмы и сериалы, которые были выпущены в прокат или показаны по телевидению и онлайн с 1 декабря 2024-го по 1 декабря 2025 года.

Перед началом церемонии гости традиционно прошли по красной дорожке, проложенной по коридорам Главного корпуса киностудии. Среди тех, кто приехал на «Мосфильм» — режиссеры Светлана Дружинина и Алексей Герман-младший, актеры Андрей Мерзликин, Аня Чиповская, Екатерина Волкова, Сергей Безруков, телеведущие Екатерина и Александр Стриженовы, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст.

Номинанты на премию были объявлены в декабре. А категории «Лучший фильм» были представлены пять картин — «Август», Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.