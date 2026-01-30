От «ВИА Гры» до инфоцыганки Vira: крах Брежневой после отказа от России. Без хитов, мужа, денег

Российские продюсеры призвали Минюст проверить деятельность уехавшей из России после начала СВО певицы Веры Брежневой и признать её иноагентом. Об этом, в частности, заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Брежнева уже давно отреклась от страны, сделавшей её знаменитой, однако счастья она пока не нашла и на родине.
Что стало с карьерой Веры Брежневой после отъезда.
В 2023 году МВД РФ аннулировало российский вид на жительство певицы, налоговая ликвидировала её ИП. Кроме того, артистка утратила право собственности на товарный знак VERA, под которым здесь она продавала свою косметику. Также перестал работать и интернет-магазин певицы.
Впрочем, проукраинская позиция и помощь ВСУ в Незалежной Брежневой помогли не очень, и даже после того, как бывшая «прима» «ВИА Гры» сменила имя. Это случилось в декабре 2022 года на концерте в Риге. Перед зрителями артистка предстала в новом образе: она публично отказалась от псевдонима Брежнева, заявив, что теперь она просто Vіra.
— Я Вера. Я украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела, — заявила певица своим поклонникам.
После этого она записала несколько новых песен на украинском языке, сменила причёску и цвет волос. Однако, как оказалось, новое амплуа публику заинтересовало мало. Местная публика запомнила, как ещё несколько лет назад на российском ТВ Брежнева просила не называть её украинской певицей.
При этом её новые композиции заметно уступали по качеству тем, что ей писал бывший муж — композитор и продюсер Константин Меладзе. В 2022 году пара вместе уехала из России в Италию, но дальше отношения не сложились. В 2023 году экс-Брежнева подтвердила упорные слухи, что они расстались.
Тогда в Европе отменялось одно выступление певицы за другим, а в Киеве ей организовали серьёзную травлю. В своих соцсетях Брежнева часто жаловалась на подавленное моральное состояние и даже депрессию, которую лечила походами по психологам, нутрициологам, астрологам и прочим «экспертам».
К слову, бывший муж всё это время занимался раскруткой своей новой протеже — 22-летней участницы одного из последних составов «ВИА Гры» Софии Тарасовой.
В 2023 году Константин Меладзе за 350 млн рублей наконец продал большой особняк на Рублёвке, где пара жила в России. Дом находится в элитном коттеджном посёлке «Миллениум Парк», его площадь 700 кв. м, в которых находятся камин, хамам, спортзал, обои и мебель ручной работы, привезённые из Италии. Приусадебная территория вмещает 36 соток.
Некоторые СМИ написали, что часть денег осталась Брежневой, поскольку имущество было приобретено уже в их браке.
Как Брежнева стала инфоцыганкой.
В какой-то момент оставшаяся без заработка блондинка решила пойти в инфобизнес с курсами успешного успеха «Кума». Как пишут организаторы платформы, курс рассчитан на несколько месяцев и нацелен на женщин, которые «постоянно развиваются, улучшают свою жизнь, стремятся поддерживать баланс, ищут новые идеи и… вдохновляются Верой Брежневой».
При этом язык марафона оказался только один — украинский. Несмотря на многочисленные упрёки подписчиков в плохом владении мовой, певица заявила, что сейчас «соловьина» — это политическая позиция, поэтому уже не так важно, насколько хорошо ею владеет говорящий.
Базовый тариф стоимостью 15 долларов в месяц (1,13 тыс. рублей по текущему курсу) предполагает чтение и просмотр различных информационных материалов и пару вебинаров с помощниками бывшей звезды. А те же статьи и видосы, но вкупе с общением с певицей посредством чата обойдутся уже в 300 долларов (около 23 тыс. рублей).
Стоит отметить, что, несмотря на тарифы, проект Брежневой по-прежнему работает. Иногда она сама снимает для него в соцсетях какие-то ролики с философскими рассуждениями, однако с клиентками работают лишь помощницы певицы.
Что известно про Брежневу на начало 2026 года.
Судя по странице 43-летней Веры Галушки в соцсетях, сейчас она живёт между Украиной, Европой и Ближним Востоком. Интересно, что большая часть текстового контента теперь ею пишется на английском и лишь немного на украинском языке. Русский из публичного обращения артистка изъяла.
На Украине же Галушка позирует под флагами подразделений ВСУ и пишет патриотические воззвания к украинцам под своими фотографиями, сделанными на фоне люксовых отелей Карпат.
А на последних снимках, предположительно сделанных после блэкаута в Киеве, в доме Брежневой горит свет и работает декоративный электрический камин. Их сопровождает издевательская подпись на английском: «Счастье можно найти даже в самые тёмные времена, если только не забывать включать свет».
В прошлом году у неё было много фотосессий в Европе. Похоже, многочисленные фотосъёмки делались для коллекций 55-летнего ливанского модельера Зухаира Мурада. Его имя и модельный дом часто встречаются в фото- и видеоматериалах певицы.
Возможно, он и стал тем спасательным кругом, который сейчас поддерживает бывшую звезду на плаву. По крайней мере, теперь Брежневу можно часто увидеть на севере Африки — в Тунисе и Марокко. В последнем она даже стала гостьей местного кинофестиваля.
Кроме того, у певицы, похоже, появились заказы на съёмки от ювелирных домов Messika и Chopard — Брежневу можно заметить в соответствующих украшениях с репостами с их страниц.
Певческая карьера артистки, похоже, подошла к концу. За прошлый год она презентовала лишь две англоязычные песни, по стилю напоминающие хаус 90-х годов. Несмотря на то что Vira активно продвигает их в своих соцсетях, публика, кажется, восприняла композиции прохладно.
Чем владеет Вера Брежнева на Украине.
На Украине у Брежневой ещё есть кое-какие активы. Например, бизнес, а также многочисленная недвижимость, которую певица приобретала в браках на протяжении последних 10−15 лет.
В украинских реестрах юрлиц Life нашёл несколько записей, связанных с Верой Киперман: ИП с деятельностью в сфере рекламы и исполнительных искусств и пять местных ООО. Три из них — это группа компаний под общим названием «Инверия» со сферой деятельности в области организации различных конгрессов и выставок.
Четвёртое предприятие называется «Вера Брежнева» и занимается организацией концертов певицы на Украине, а пятое — «Вибренд» — производит парфюмерию и косметику под брендом VERA. Это та самая косметика, права на использование товарного знака которой певица недавно утратила в России.