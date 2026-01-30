От «ВИА Гры» до инфоцыганки Vira: крах Брежневой после отказа от России. Без хитов, мужа, денег

Впрочем, проукраинская позиция и помощь ВСУ в Незалежной Брежневой помогли не очень, и даже после того, как бывшая «прима» «ВИА Гры» сменила имя. Это случилось в декабре 2022 года на концерте в Риге. Перед зрителями артистка предстала в новом образе: она публично отказалась от псевдонима Брежнева, заявив, что теперь она просто Vіra.