Известный российский кондитер Ренат Агзамов развелся с женой

Знаменитый российский кондитер Ренат Агзамов развелся с супругой Валерией. Об этом сообщает издание StarHit.
Согласно источнику, жена «главного кондитера России» подала на развод еще два года назад. При этом слухи о напряженности между Валерией и ее звездным избранником появились уже давно.
Пара познакомилась в ночном клубе после переезда Агзамова в Москву. Отношения закрутились очень быстро, а сам кондитер постоянно высказывался о нежных чувствах к жене. В соцсетях он выкладывал фотографии супруги с трогательными подписями. У пары также есть общий сын.
Расставание Агзамова с женой связано с историей о некой Наталье Джурило, которая заявляла о якобы близких отношениях со звездным кондитером. Девушка утверждала, что ждала от него ребенка, а также обвинила звезду в насилии.
