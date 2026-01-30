Ричмонд
Известный российский кондитер Ренат Агзамов развелся с женой

Главный кондитер России Ренат Агзамов расстался с женой, супруга подала заявление еще два года назад.

Знаменитый российский кондитер Ренат Агзамов развелся с супругой Валерией. Об этом сообщает издание StarHit.

Согласно источнику, жена «главного кондитера России» подала на развод еще два года назад. При этом слухи о напряженности между Валерией и ее звездным избранником появились уже давно.

Пара познакомилась в ночном клубе после переезда Агзамова в Москву. Отношения закрутились очень быстро, а сам кондитер постоянно высказывался о нежных чувствах к жене. В соцсетях он выкладывал фотографии супруги с трогательными подписями. У пары также есть общий сын.

Расставание Агзамова с женой связано с историей о некой Наталье Джурило, которая заявляла о якобы близких отношениях со звездным кондитером. Девушка утверждала, что ждала от него ребенка, а также обвинила звезду в насилии.

Ранее KP.RU сообщал, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев улетел из России в Таиланд после недавнего развода с актрисой Татьяной Арнтгольц.