Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ ввел ограничения для банков по выдаче автокредитов

Центробанк (ЦБ) России в пятницу, 30 января, установил на второй квартал 2026 года «вложенные» количественные ограничения по целевым автокредитам и по нецелевым кредитам под залог автомобилей. При этом значения макропруденциальных надбавок не пересматривали сохранили на уровне первого квартала текущего года.

Центробанк (ЦБ) России в пятницу, 30 января, установил на второй квартал 2026 года «вложенные» количественные ограничения по целевым автокредитам и по нецелевым кредитам под залог автомобилей. При этом значения макропруденциальных надбавок не пересматривали сохранили на уровне первого квартала текущего года.

— С начала 2026 года по целевым автокредитам вступило в силу ужесточение расчета показателя долговой нагрузки (ПДН): банки смогут выдавать такие кредиты, используя только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата, — говорится в сообщении.

Кроме того, более консервативный расчет может временно понизить уровень выдач, поэтому дополнительные ужесточения макропруденциальных лимитов «пока нецелесообразны».

30 декабря 2025 года представитель ЦБ России сообщил, что в текущем году цены будут расти медленнее, чем в предыдущем, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям будет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, согласно прогнозам Банка России, инфляция снизится до 4−5 процентов и закрепится вблизи цели.