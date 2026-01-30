ЦБ ввел ограничения для банков по выдаче автокредитов

Центробанк (ЦБ) России в пятницу, 30 января, установил на второй квартал 2026 года «вложенные» количественные ограничения по целевым автокредитам и по нецелевым кредитам под залог автомобилей. При этом значения макропруденциальных надбавок не пересматривали сохранили на уровне первого квартала текущего года.
— С начала 2026 года по целевым автокредитам вступило в силу ужесточение расчета показателя долговой нагрузки (ПДН): банки смогут выдавать такие кредиты, используя только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата, — говорится в сообщении.
Кроме того, более консервативный расчет может временно понизить уровень выдач, поэтому дополнительные ужесточения макропруденциальных лимитов «пока нецелесообразны».
30 декабря 2025 года представитель ЦБ России сообщил, что в текущем году цены будут расти медленнее, чем в предыдущем, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям будет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, согласно прогнозам Банка России, инфляция снизится до 4−5 процентов и закрепится вблизи цели.