ЦБ ввел ограничения для банков по выдаче автокредитов

30 декабря 2025 года представитель ЦБ России сообщил, что в текущем году цены будут расти медленнее, чем в предыдущем, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям будет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, согласно прогнозам Банка России, инфляция снизится до 4−5 процентов и закрепится вблизи цели.