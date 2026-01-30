Во Львове призвали запастись товарами первой необходимости на две недели

На фоне энергетических проблем аналогичные сложности фиксируются и в других городах Украины. В Киеве жители начали массово скупать наполнители для кошачьих лотков из-за перебоев в работе канализации и неработающих туалетов в домах. Ранее сообщалось, что в отдельных районах столицы рассматривается строительство уличных туалетов в случае замерзания канализационных труб.