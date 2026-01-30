Ричмонд
Во Львове призвали запастись товарами первой необходимости на две недели

Мэрия Львова рекомендовала магазинам и аптекам сформировать двухнедельный запас товаров и обеспечить резервное питание на случай блэкаута.

Источник: Аргументы и факты

Власти Львова рекомендовали местным супермаркетам и аптекам запастись товарами первой необходимости минимум на две недели и обеспечить резервное электропитание на случай возможных отключений, сообщает издание «Страна».

Рекомендации связаны с рисками блэкаута и ухудшением погодных условий. В мэрии подчеркнули необходимость готовности торговых точек и аптек к работе в условиях перебоев с электроэнергией, чтобы обеспечить доступ населения к базовым товарам и лекарствам.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил о введении в городе режима подготовки к чрезвычайной ситуации. По его словам, синоптики прогнозируют сильные морозы в предстоящие выходные. Все коммунальные службы приведены в готовность, жителей призвали проверить укрытия, зарядить пауэрбанки, а также запастись продуктами, питьевой водой и медикаментами.

На фоне энергетических проблем аналогичные сложности фиксируются и в других городах Украины. В Киеве жители начали массово скупать наполнители для кошачьих лотков из-за перебоев в работе канализации и неработающих туалетов в домах. Ранее сообщалось, что в отдельных районах столицы рассматривается строительство уличных туалетов в случае замерзания канализационных труб.