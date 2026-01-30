Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты объяснили, в каком случае мотору нужно специальное зимнее масло

Автомеханики рассказали, что особые «зимние» масла могут понадобиться только в регионах с экстремальными морозами.

Источник: Аргументы и факты

Сезонная замена моторного масла на «зимнее» и «летнее» является устаревшей практикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили опытные автомеханики.

Специалисты объяснили, что такая необходимость существовала во времена СССР, когда использовались минеральные масла с ограниченным температурным диапазоном. Современные синтетические и полусинтетические продукты лишены этого недостатка.

Они изготавливаются на основе стабильных базовых масел и эффективно работают в широком диапазоне температур круглый год. Автомобилистам важно лишь следовать рекомендациям производителя двигателя, указанным в руководстве по эксплуатации.

Особые «зимние» масла могут понадобиться только в регионах с экстремальными морозами, например, в Якутии, где температура часто опускается ниже минус 35 градусов. В большинстве же регионов России, включая среднюю полосу, в них нет необходимости.

Эксперты сошлись во мнении, что ключевым для долговечности двигателя является не сезонная замена масла, а регулярное техническое обслуживание с использованием рекомендованных жидкостей и своевременная замена фильтров.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин объяснил, как определить смотанный пробег.