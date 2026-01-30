Эксперты объяснили, в каком случае мотору нужно специальное зимнее масло

Сезонная замена моторного масла на «зимнее» и «летнее» является устаревшей практикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили опытные автомеханики.
Специалисты объяснили, что такая необходимость существовала во времена СССР, когда использовались минеральные масла с ограниченным температурным диапазоном. Современные синтетические и полусинтетические продукты лишены этого недостатка.
Они изготавливаются на основе стабильных базовых масел и эффективно работают в широком диапазоне температур круглый год. Автомобилистам важно лишь следовать рекомендациям производителя двигателя, указанным в руководстве по эксплуатации.
Особые «зимние» масла могут понадобиться только в регионах с экстремальными морозами, например, в Якутии, где температура часто опускается ниже минус 35 градусов. В большинстве же регионов России, включая среднюю полосу, в них нет необходимости.
Эксперты сошлись во мнении, что ключевым для долговечности двигателя является не сезонная замена масла, а регулярное техническое обслуживание с использованием рекомендованных жидкостей и своевременная замена фильтров.
