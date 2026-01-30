Махинация на 15 млн рублей: в Уфе арестованы директоры филармонии и оркестра

Напомним, руководителей задержали по подозрению в присвоении более 15 миллионов рублей. По версии следствия, они вступили в сговор с местной предпринимательницей и заключили с ней договоры на организацию двух крупных мероприятий — фестиваля «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам» — без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости.