Махинация на 15 млн рублей: в Уфе арестованы директоры филармонии и оркестра

В Уфе арестовали подозреваемых в воровстве директоров филармонии и оркестра.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух руководителей ведущих учреждений культуры, обвиняемых в хищении бюджетных средств. По ходатайству следователя подписку о невыезде получили директор Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и директор Государственного академического симфонического оркестра.

Напомним, руководителей задержали по подозрению в присвоении более 15 миллионов рублей. По версии следствия, они вступили в сговор с местной предпринимательницей и заключили с ней договоры на организацию двух крупных мероприятий — фестиваля «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам» — без проведения конкурсных процедур и по завышенной стоимости.

Ранее в рамках этого же расследования под домашний арест уже были взяты сама предпринимательница и директор концертного зала «Башкортостан».

