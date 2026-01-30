Ричмонд
Минобороны РФ расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу, 30 января, подписал приказ, который расширяет список заболеваний, при наличии которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут подписать контракт в условиях мобилизации, военного положения и военного времени. Количество заболеваний в списке увеличилось с 26 до 35.

В новый перечень вошли такие болезни, как сахарный диабет (включая не только диабет I типа), а также болезни, связанные с врожденными аномалиями развития и последствиями повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения. Также добавлены последствия ряда переломов позвоночника и конечностей, включая осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции, говорится в документе.

21 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете на депортацию иностранных граждан, которые воевали в составе Вооруженных сил России. Изменения затронут иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили службу по контракту и принимали участие в боевых действиях в составе российской армии или других военных формирований страны.

