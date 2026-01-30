Минобороны РФ расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

В новый перечень вошли такие болезни, как сахарный диабет (включая не только диабет I типа), а также болезни, связанные с врожденными аномалиями развития и последствиями повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения. Также добавлены последствия ряда переломов позвоночника и конечностей, включая осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции, говорится в документе.