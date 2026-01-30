За месяц в Ростовской области больше всего подорожали говядина и колбаса

За прошедший месяц, по данным Ростовстата, в Ростовской области выросли цены на основные продукты питания. Лидером роста стала говядина, которая подорожала на 1,9% — средняя цена поднялась с 654 до 667 рублей за килограмм. Также за месяц стали дороже колбаса полукопченая и варено-копченая и свинина, прибавив в цене 1,8% и 0,9% соответственно.