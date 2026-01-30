Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За месяц в Ростовской области больше всего подорожали говядина и колбаса

За год яйца подешевели в Ростовской области более чем на 28%

Источник: Комсомольская правда

За прошедший месяц, по данным Ростовстата, в Ростовской области выросли цены на основные продукты питания. Лидером роста стала говядина, которая подорожала на 1,9% — средняя цена поднялась с 654 до 667 рублей за килограмм. Также за месяц стали дороже колбаса полукопченая и варено-копченая и свинина, прибавив в цене 1,8% и 0,9% соответственно.

В годовом сравнении картина еще более ощутима. За год говядина подорожала на 15,3%, а свинина — на 11,0%. Сливочное масло прибавило в цене 2,8%. При этом куриные яйца за год, наоборот, стали дешевле на 28,1%.

Среди городов области самые высокие цены на мясо в январе 2026 года зафиксированы в Таганроге, на масло — в Волгодонске.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.