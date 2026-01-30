Ричмонд
В водах Венеции зафиксировали нашествие медуз с исчезающим анусом

Венеция столкнулась с массовым нашествием необычных медуз, которые стремительно размножаются в городской лагуне и угрожают рыбным запасам. Учёные предупреждают, что ситуация уже вышла за рамки локальной проблемы и может привести к серьёзным экологическим последствиям. Об этом пишет Daily Mail.

Источник: Life.ru

Речь идёт о бородавчатом гребенчатом желе, также известном как морской орех (Mnemiopsis leidyi). Его главная «фишка» — это задний проход, который может появляться и исчезать, когда ему это нужно. Этот желеобразный организм изначально обитал в западной части Атлантики, но, предположительно, попал в Адриатическое море с балластной водой грузовых судов. В новых условиях он быстро занял обширные участки лагуны.

Специалисты связывают бурное размножение вида с изменением климата: более тёплая вода и подходящая соленость создали идеальную среду для его выживания. Медузы забивают рыболовные сети и активно поедают икру, личинок рыб, мидий и планктон, разрушая основу местной экосистемы.

Ранее Life.ru рассказал, когда в России снизятся цены на печень трески. Российский вылов трески в Северном бассейне в 2025 году составил около 157 тыс. тонн, что на 31,5% ниже уровня предыдущего года. В результате средняя розничная цена на качественную печень трески достигла рекордного уровня — до 3500 рублей за килограмм.

