В водах Венеции зафиксировали нашествие медуз с исчезающим анусом

Речь идёт о бородавчатом гребенчатом желе, также известном как морской орех (Mnemiopsis leidyi). Его главная «фишка» — это задний проход, который может появляться и исчезать, когда ему это нужно. Этот желеобразный организм изначально обитал в западной части Атлантики, но, предположительно, попал в Адриатическое море с балластной водой грузовых судов. В новых условиях он быстро занял обширные участки лагуны.
Специалисты связывают бурное размножение вида с изменением климата: более тёплая вода и подходящая соленость создали идеальную среду для его выживания. Медузы забивают рыболовные сети и активно поедают икру, личинок рыб, мидий и планктон, разрушая основу местной экосистемы.
