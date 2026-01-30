В водах Венеции зафиксировали нашествие медуз с исчезающим анусом

Речь идёт о бородавчатом гребенчатом желе, также известном как морской орех (Mnemiopsis leidyi). Его главная «фишка» — это задний проход, который может появляться и исчезать, когда ему это нужно. Этот желеобразный организм изначально обитал в западной части Атлантики, но, предположительно, попал в Адриатическое море с балластной водой грузовых судов. В новых условиях он быстро занял обширные участки лагуны.