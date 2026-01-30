Ограничения из-за непогоды на дорогах Башкирии продлили: они будут действовать всю ночь

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил о продлении ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах республики. Запрет будет действовать до 08:00 31 января.
Ограничения введены в связи с сохранением сложных погодных условий: снегопадом, сильным ветром, низовой метелью и плохой видимостью.
Под запрет попадают следующие участки:
— региональная дорога Дюртюли — Нефтекамск (с нулевого по 39 километр);
— дорога межмуниципального значения Дюртюли — Бураево (с нулевого по 27 километр);
— региональная трасса Уфа — Бирск — Янаул (с 67 по 150 километр).
