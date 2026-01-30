Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тыс. рублей

Изменения, как считают в ведомстве, обеспечат соблюдение баланса между правами взыскателя и должника. Новые правила позволят исключить ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничительными мерами при незначительной сумме долга. Речь идет о блокировке всех денежных средств на счете и запрете регистрационных действий в отношении всего имущества.