Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тыс. рублей

Минюст РФ предлагает накладывать арест на имущество должника только на сумму долга.

Источник: Аргументы и факты

Минюст РФ предложил запретить арест имущества должников при задолженности менее 10 тыс. рублей. Ведомство разработало соответствующий законопроект.

«Пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с 3-х до 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

Министерство также предлагает накладывать арест на имущество должника только на сумму долга.

Изменения, как считают в ведомстве, обеспечат соблюдение баланса между правами взыскателя и должника. Новые правила позволят исключить ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничительными мерами при незначительной сумме долга. Речь идет о блокировке всех денежных средств на счете и запрете регистрационных действий в отношении всего имущества.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ внес пять организаций в перечень нежелательных.